Gelir vergisi dilimleri değişiyor: İşçi memur 2025’te ne kadar vergi ödeyecek?

İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Habertürk'ün haberine göre vergi tarifesi, dün açıklanan %43,93’lük Yeniden Değerleme Oranı’na göre artırılacak. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı %50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.