Gelir vergisi dilimleri değişiyor: İşçi memur 2025’te ne kadar vergi ödeyecek?
2025 yılı vergi dilimlerindeki güncelleme, işçi ve memurlar için rahatlama getirecek. Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek düzenlemeyle vergi dilimlerinin artırılması planlanıyor. Bu çerçevede, ilk vergi diliminin 110 bin TL’den 158 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. Habertürk'ün haberine göre vergi tarifesi, dün açıklanan %43,93’lük Yeniden Değerleme Oranı’na göre artırılacak. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı %50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Bu yıl ücretlilerin elde ettiği kazançların 110 bin TL’ye kadarlık kısmına yüzde 15, 110.000 TL - 230.000 TL arasındaki kısmına yüzde 20, 230.000 TL - 870.000 TL arasındaki kısmına yüzde 27, 870.000 TL– 3.000.000 TL arasındaki kısmına yüzde 35, 3.000.000 TL’yi aşan kısmına da yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor.
Bu kapsamda yüzde 43,93’lük artış ile gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:
- 158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
- 158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
- 330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
- 1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
- 4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.