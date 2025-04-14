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Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi

Gençlerin ev sahibi olma hayali, son yıllarda Türkiye'de giderek uzaklaşan bir olasılık haline geldi. Artan konut fiyatları, yüksek enflasyon, düşük gelir seviyeleri ve ekonomik belirsizlikler, gençlerin kendi ayakları üzerinde durup bir ev sahibi olmalarını zorlaştırıyor. Bu durumun pek çok farklı nedeni ve sonucu bulunuyor. Peki, gençlerin ev sahibi olmasını zorlaştıran temel nedenler neler? İşte detaylar…

Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi - Sayfa 1

GENÇLERİN EV SAHİBİ OLMASINI ZORLAŞTIRAN TEMEL NEDENLER

 

1-) YÜKSEK KONUT FİYATLARI

 

Özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatları, gençlerin birikimleriyle karşılayamayacakları seviyelere ulaşmış durumda. Arz talep dengesizliği, arsa maliyetleri, inşaat giderlerindeki artış ve yatırım amaçlı alımlar bu yükselişte önemli rol oynuyor.

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Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi - Sayfa 2

2-) DÜŞÜK GELİR SEVİYELERİ

 

Gençlerin başlangıç seviyesindeki maaşları ve genel gelir düzeyleri, konut fiyatlarındaki artışa ayak uyduramıyor. Bu durum, peşinat biriktirmeyi ve kredi geri ödemelerini zorlaştırıyor.

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Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi - Sayfa 3

3-) YÜKSEK ENFLASYON

 

Enflasyon, gençlerin alım gücünü düşürüyor ve birikim yapmalarını engelliyor. Gıda, ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar arttıkça, konut için ayrılan bütçe daralıyor.

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Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi - Sayfa 4

4-) YÜKSEK FAİZ ORANLARI

 

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması, gençlerin kredi kullanarak ev sahibi olmalarını zorlaştırıyor. Uzun vadeli borçlanma maliyetleri arttıkça, konut almak daha riskli ve erişilemez hale geliyor.

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