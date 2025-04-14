Gençler artık ev alamıyor! Kiracı olmak yeni normal hale geldi
Gençlerin ev sahibi olma hayali, son yıllarda Türkiye'de giderek uzaklaşan bir olasılık haline geldi. Artan konut fiyatları, yüksek enflasyon, düşük gelir seviyeleri ve ekonomik belirsizlikler, gençlerin kendi ayakları üzerinde durup bir ev sahibi olmalarını zorlaştırıyor. Bu durumun pek çok farklı nedeni ve sonucu bulunuyor. Peki, gençlerin ev sahibi olmasını zorlaştıran temel nedenler neler? İşte detaylar…
GENÇLERİN EV SAHİBİ OLMASINI ZORLAŞTIRAN TEMEL NEDENLER
1-) YÜKSEK KONUT FİYATLARI
Özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatları, gençlerin birikimleriyle karşılayamayacakları seviyelere ulaşmış durumda. Arz talep dengesizliği, arsa maliyetleri, inşaat giderlerindeki artış ve yatırım amaçlı alımlar bu yükselişte önemli rol oynuyor.
2-) DÜŞÜK GELİR SEVİYELERİ
Gençlerin başlangıç seviyesindeki maaşları ve genel gelir düzeyleri, konut fiyatlarındaki artışa ayak uyduramıyor. Bu durum, peşinat biriktirmeyi ve kredi geri ödemelerini zorlaştırıyor.
3-) YÜKSEK ENFLASYON
Enflasyon, gençlerin alım gücünü düşürüyor ve birikim yapmalarını engelliyor. Gıda, ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar arttıkça, konut için ayrılan bütçe daralıyor.