Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca genci ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu ’na ilişkin son açıklamayı yaptı.

48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmak isteyen gençlerin 30 yaşından gün alması gerekiyor. Ayrıca evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret ve nikah günü gibi kritik ayrıntılar bulunuyor.