Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere 150 bin TL kredi öngören Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili bilgi verdi. Fon kapsamındaki evlilik kredisine ilişkin şartları açıklayan Bakan Göktaş, gençlerin gelirlerinin 2 asgari ücreti geçmemesi şartı bulunduğunu duyurdu. Gençler için 30 yaşından gün alma ve nikah günü kriterleri dikkat çekiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca genci ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin son açıklamayı yaptı.
48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmak isteyen gençlerin 30 yaşından gün alması gerekiyor. Ayrıca evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret ve nikah günü gibi kritik ayrıntılar bulunuyor.
Beştepe’de dün yapılan Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasından öne çıkan bölümler şöyle:
BAŞVURU BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN
* Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden https://www.aile.gov.tr alınmaya başlayacak.