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  4. Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu

Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere 150 bin TL kredi öngören Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili bilgi verdi. Fon kapsamındaki evlilik kredisine ilişkin şartları açıklayan Bakan Göktaş, gençlerin gelirlerinin 2 asgari ücreti geçmemesi şartı bulunduğunu duyurdu. Gençler için 30 yaşından gün alma ve nikah günü kriterleri dikkat çekiyor.

Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu - Sayfa 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş milyonlarca genci ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin son açıklamayı yaptı. 

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Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu - Sayfa 2

48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira krediyi içeren Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmak isteyen gençlerin 30 yaşından gün alması gerekiyor. Ayrıca evlilik kredisinde iki brüt asgari ücret ve nikah günü gibi kritik ayrıntılar bulunuyor.

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Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu - Sayfa 3

Beştepe’de dün yapılan Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasından öne çıkan bölümler şöyle:

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Gençlere 150 bin TL kredi: 48 ay vade, 2 yıl geri ödemesi! Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu - Sayfa 4

BAŞVURU BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN

* Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden https://www.aile.gov.tr alınmaya başlayacak.

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