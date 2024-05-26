Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı için ilan yayımladı!

TYP nedir?

Toplum Yararına Program (TYP), işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla uygulanan bir programdır. Bu program sayesinde işsizler, geçici süreli işler için kamu kurumlarında istihdam edilerek hem gelir elde eder hem de iş deneyimi kazanırlar.