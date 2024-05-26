Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı için ilan yayımladı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 25 kişilik temizlik personeli kadrosu için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır.
TYP nedir?
Toplum Yararına Program (TYP), işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla uygulanan bir programdır. Bu program sayesinde işsizler, geçici süreli işler için kamu kurumlarında istihdam edilerek hem gelir elde eder hem de iş deneyimi kazanırlar.
Bu kapsamda, Samsun Merkez'de görev alacak temizlik personelleri için detaylar şu şekildedir:
TYP no: 320390
İl / ilçe: Samsun Merkez / Samsun
Başlangıç tarihi: 10.06.2024
Toplam gün sayısı:180
Bitiş tarihi: 09.12.2024
Günlük çalışma saati: 7,5 saat
Başvuru tarihleri: 24.05.2024 - 28.05.2024
Katılımcı sayısı: 25
Seçim saatleri: 30.05.2024 00:00 ve
31.05.2024 00:00
Seçim yöntemi: Noter kurası
Seçim yeri: Atakum Gençlik Merkezi
Uygulama alanı: Geçici Madde 5
Başvuru süreci ve koşulları
Başvurular, 24 Mayıs 2024 ile 28 Mayıs 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, seçimlerin noter kurası yöntemiyle yapılacak olmasıdır. Bu yöntem, başvurular arasında adaletin sağlanmasını ve herkesin eşit şansa sahip olmasını amaçlamaktadır. Kura çekimi 30 Mayıs 2024 saat 00:00’da başlayacak ve 31 Mayıs 2024 saat 00:00’da sona erecektir. Kura çekimi Atakum Gençlik Merkezi'nde yapılacaktır.
Temizlik personeli olarak işe alınacak adaylar, 10 Haziran 2024 tarihinde işe başlayacak ve 9 Aralık 2024 tarihinde görevlerini tamamlayacaklardır. Çalışma süresi toplamda 180 gün olarak belirlenmiştir. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saat olacaktır. Bu süre zarfında adaylar, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik hizmetleri görevini üstleneceklerdir.