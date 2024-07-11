Geniş ailelere duyurulur! Opel'den ikinci kere gelmeyecek Combo kampanyası - 1 milyon TL'ye çekildi
Otomobil piyasasında zor günler devam ederken Opel'den umut ışığı olacak bir kampanya geldi. Combo fiyatları 1 milyon TL'ye çekildi. Üstelik yüzde 100 elektrikli versiyonu da geldi. İşte Opel fiyat listesi 2024
Opel'in en sevilen modellerinden Combo, geniş aileleri heyecanlandırmayı başardı. Uzun bir zamandr herhangi bir kampanya yapmayan Opel, Combo için tüm gemileri yaktı. Başlangıç fiyatını 1 milyon TL seviyelerine kadar indirdi. İşte Opel Combo fiyatları...
ARTIK SADECE DİZEL DEĞİL
Hem ticari hem konfor isteyen ailelerin tercihi Opel Combo, 2024 modeliyle artık sadece dizel motor seçeneği sunmuyor. Şimdi yüzde 100 elektrikli emisyonsuz versiyonuyla da müşterilerinin karşısına çıkıyor.
Ayrıca Combo'nun geniş yapısı ve SUV modellerini aratmayan tasarımı sayesinde geniş ailelerin de tercihi. Hem ticari araç hem de SUV arayanlara Comva şık tasarım ile ferahlığı bir araya getirmeyi başardı.
ALMAN MÜHENDİSLİĞİNİN İZLERİNİ TAŞIYOR
Yeni Combo, cesur ve karakteristik Opel vizörüyle harmanlanmış Alman mühendisliğinin izlerini taşıyan bir dizayna sahiptir. Geniş iç mekanı ve birçok kullanışlı özelliği ile hem işletmelerin hem de ailelerin ihtiyaçlarına kusursuz bir uyum sağlar.