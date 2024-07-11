Geniş ailelere duyurulur! Opel'den ikinci kere gelmeyecek Combo kampanyası - 1 milyon TL'ye çekildi

ALMAN MÜHENDİSLİĞİNİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Yeni Combo, cesur ve karakteristik Opel vizörüyle harmanlanmış Alman mühendisliğinin izlerini taşıyan bir dizayna sahiptir. Geniş iç mekanı ve birçok kullanışlı özelliği ile hem işletmelerin hem de ailelerin ihtiyaçlarına kusursuz bir uyum sağlar.