Geri sayım başladı... Memur ve emekli maaşına zam ne kadar olacak? İşte masadaki zam oranı Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Maaş artış oranı 3 Ocak'taki enflasyon rakamı sonrası belli olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Zam oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak. 1 | 8

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. 2 | 8

Memur ve emeklisine maaş zammı ne kadar olacak? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. 3 | 8