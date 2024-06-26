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  4. Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar...

Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Zam oranları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki, Haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? Emekli ve memura ne kadar maaş zammı yapılacak? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...

Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, Temmuz maaşlarına yapılacak zammın netleşeceği Haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

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Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 2

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 3

Emekli ve memur maaşlarının zam oranı 6 aylık enflasyona göre belli oluyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminler de büyük önem kazanıyor.

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Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 4

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK? TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek.

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