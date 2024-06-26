Geri sayım başladı: Temmuz'da emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte rakamlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Zam oranları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da netleşecek. Peki, Haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? Emekli ve memura ne kadar maaş zammı yapılacak? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, Temmuz maaşlarına yapılacak zammın netleşeceği Haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Emekli ve memur maaşlarının zam oranı 6 aylık enflasyona göre belli oluyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminler de büyük önem kazanıyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK? TAHMİNLER NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre Haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek.