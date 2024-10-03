Gıdada ‘yok artık’ dedirten hileler! Çay ve baharatta boya, kebapta domuz eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan üreticileri açıklamaya başladı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Listeye göre bir firmanın tas kebabında domuz eti tespit edilirken, baharatlarda ve çayda da boya tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, devreye aldığı yeni site ile hileli gıdaların anlık olarak duyurmaya başladı.
Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşasına başladı. Bakanlığı kamuoyu ile paylaştığı liste insan sağlığıyla nasıl oynandığını ortaya koydu.
Bir firmanın tas kebabında domuz eti bulundu
Hileli ürünler listesi “güvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Listeye göre, Antalya Kepez’de bir firmanın tas kebabında domuz eti bulundu.
İncelemeye alınan manda yoğurdunda ise manda sütüne rastlanmadı.