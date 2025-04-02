Gini katsayısı alarm veriyor! Türkiye'de gelir eşitsizliği büyüyor, uçurum derinleşiyor
Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlik, her geçen gün daha da derinleşiyor. Zengin ve yoksul arasındaki makas açıldıkça, toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı gerçeklikler de birbirinden uzaklaşıyor. Raporlar, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun derinleştiğini ve bu durumun sosyal adaletsizliği tetiklediğini gösteriyor.
GİNİ KATSAYISI NEDİR?
İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912'de geliştirilen Gini katsayısı, ekonomide gelir eşitsizliğini ölçmek ve ortaya koymak için oluşturulmuş bir oransal katsayıdır. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır.
Gini katsayısının 0'a yaklaşması herkes için daha eşit ve adil yaşam koşulları anlamına gelir. 1’e yaklaşması ise gelir dağılımında tam eşitsizlik anlamına gelir. Gini katsayısı ne kadar yüksekse, gelir eşitsizliği de o kadar büyüktür.
TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN GİNİ KATSAYISI
İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) göre, Türkiye için Gini katsayısı 2014 yılında 0,379 iken; 2024 yılında 0,039 puan yükselerek 0,418'e yükselmiştir. Megakent İstanbul için Gini katsayısı 2014 yılında 0,357 iken; 2024 yılında 0,071 puan yükselerek 0,428'e yükselmiştir.