Gini katsayısı alarm veriyor! Türkiye'de gelir eşitsizliği büyüyor, uçurum derinleşiyor

Gini katsayısının 0'a yaklaşması herkes için daha eşit ve adil yaşam koşulları anlamına gelir. 1’e yaklaşması ise gelir dağılımında tam eşitsizlik anlamına gelir. Gini katsayısı ne kadar yüksekse, gelir eşitsizliği de o kadar büyüktür.