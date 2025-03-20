Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı
Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfus oranının yüksek olması gibi etkenlerle Mardin, son yıllarda yatırımcının markajına girdi. Kentte fabrika fabrika kurmak için girişimciler sıra bekliyor.
Son yıllarda yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için girişimciler sıra bekliyor.
40 fabrika üretime geçecek
Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.
OSB'ler girişimcinin markajında
Gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırım yapmak için girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine 2. OSB'nin 1. etabı dolunca 2. etap için çalışmalara başlandı.