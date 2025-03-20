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  4. Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı

Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfus oranının yüksek olması gibi etkenlerle Mardin, son yıllarda yatırımcının markajına girdi. Kentte fabrika fabrika kurmak için girişimciler sıra bekliyor.

Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı - Sayfa 1

Son yıllarda yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Mardin'de 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2. etapta fabrika kurmak için girişimciler sıra bekliyor.

 

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Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı - Sayfa 2

40 fabrika üretime geçecek

Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki 2. OSB'nin 70 parselli 1. etabında 17 tesis üretime geçti. Tamamlanma aşamasına gelen yaklaşık 40 fabrika ise bu yıl içerisinde üretime hazır hale gelecek.

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Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı - Sayfa 3

OSB'ler girişimcinin markajında 

Gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırım yapmak için girişimcilerin yoğun ilgisi üzerine 2. OSB'nin 1. etabı dolunca 2. etap için çalışmalara başlandı.

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Girişimci yatırım için o ilde sıraya girdi! Genç nüfus oranı ve teşvikler cazibesini artırdı - Sayfa 4

"Yatırım için 300'den fazla bir talep var"

Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, 2. OSB'nin kurulumu için 2013 yılında faaliyetlere başlandığını, kamulaştırma işlemlerinden sonra 2017 yılında altyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi.

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