Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti
Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında 5 Haziran'da sabah saatlerinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi. Görür, daha sonra sosyal medyadan paylaştığı bir mesajında sitemini paylaştı.
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5 Haziran'da sabah saat 08.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Gökçeada'ya 61 kilometre uzaklıkta ve yerin 12 kilometre derinliğinde yaşandığını duyurdu.
NACİ GÖRÜR: STRES DAĞILIMINI ETKİLEYEBİLİR
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Ege Denizi’nde 4.8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.
SİTEM ETTİ
Görür, bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaparak sitemini paylaştı. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş.