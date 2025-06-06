Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti

SİTEM ETTİ

Görür, bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaparak sitemini paylaştı. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş.