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  4. Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti

Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti

Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında 5 Haziran'da sabah saatlerinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Ege Denizi'nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF'ın kuzey kolu, yani İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi. Görür, daha sonra sosyal medyadan paylaştığı bir mesajında sitemini paylaştı.

Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti - Sayfa 1

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5 Haziran'da sabah saat 08.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Gökçeada'ya 61 kilometre uzaklıkta ve yerin 12 kilometre derinliğinde yaşandığını duyurdu.

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Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR: STRES DAĞILIMINI ETKİLEYEBİLİR

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Ege Denizi’nde 4.8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.

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Gökçeada açıklarındaki depremin ardından uyarmıştı! Prof. Dr. Naci Görür sitem etti - Sayfa 4

SİTEM ETTİ

Görür, bu açıklamanın ardından yeni bir paylaşım yaparak sitemini paylaştı. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evet sitem ediyorum. Gün geçmiyor ki irili ufaklı depremler olmasın. İnsanımız ne yapıyor? Depremi yorumlayan, bize farkındalık veren insanları suçluyor. Gerekçe de korkuyorlarmış. Deprem konuşulmazmış, söylenmezmiş.

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