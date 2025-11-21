  1. Ekonomim
  4. Goldman Sachs'tan Türk bankaları için yeni hedef fiyat

ABD'li büyük yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları için yeni hedef fiyatları belirlerken; yıl sonunda enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 olacağı tahmininde bulundu.

Goldman Sachs, Türkiye'de yıl sonunda enflasyonu yüzde 32, politika faizini ise yüzde 38 tahmin ediyor. Kuruluş, 2026 yıl sonunda ise enflasyonu yüzde 20, politika faizini yüzde 20 tahmin ediyor.

Raporda, Türkiye'de özel bankaların özsermaye karlılığının 2025 sonunda yüzde 24, 2026 sonunda ise yüzde 28 olacağı tahmin edildi. Kamu bankalarında özsermaye karlılığı 2026'da yüzde 20 civarında öngörüldü. Bankacılık sektörü için hedef fiyatlar üçüncü çeyrek bilançoları, son sektör gelişmeleri ve makro trendler dikkate alınarak güncellendi.

İşte Türk bankaları için yeni hedef fiyat ve tavsiyeler:

Akbank için hedef fiyat 106 TL'den 91 TL'ye revize edildi, tavsiye Al

Yapı Kredi için hedef fiyat 47 TL'den 44 TL'ye revize edildi, tavsiye Al

