Görüşmeler başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılına ilişkin asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Ancak ilk toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun ilk toplantısını bu hafta yapması bekleniyor; yeni ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenip 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…
2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelere dair takvim şekilleniyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.
Bu hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması gerekiyor.
Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.
Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.
İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.