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  4. Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste

Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte rakamlar..

Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.

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Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste - Sayfa 2

Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

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Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste - Sayfa 3

Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

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Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste - Sayfa 4

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.

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