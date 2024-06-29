Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste

Milyonlarca memur ve emeklinin zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.