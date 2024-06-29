Gözler 3 Temmuz'da: Memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek liste
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte rakamlar..
Milyonlarca memur ve emeklinin zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrildi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.
Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.