Gözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecek

Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması heyecanla bekleniyor

Sempozyumun en çok merak edilen bölümü ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma olacak. Powell’ın açıklamalarının, özellikle faiz oranları ve enflasyon politikası konusunda yatırımcıların beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor. Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faizlerde en az 25 baz puanlık bir değişiklik yapmasının olası olduğunu ifade ediyor.