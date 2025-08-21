Gözler Jackson Hole'e çevrildi: Küresel ekonomi ve para politikalarının rotası belirlenecek
ABD’nin Wyoming eyaletinde bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, politikacıları ve ekonomistleri bir araya getirecek. Etkinlik, küresel ekonomi ve para politikaları açısından kritik tartışmalara sahne olacak.
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nun teması
Bu yılki sempozyumun teması “Geçiş Sürecinde İşgücü Piyasaları: Demografi, Üretkenlik ve Makroekonomik Politika” olarak belirlendi. Etkinlikte işgücü piyasalarındaki demografik değişimler, üretkenlik artışları ve ekonomik büyüme üzerindeki etkiler detaylı şekilde ele alınacak. Katılımcılar, bu değişimlerin para politikaları ve merkez bankası stratejileri üzerindeki olası yansımalarını tartışacak.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması heyecanla bekleniyor
Sempozyumun en çok merak edilen bölümü ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma olacak. Powell’ın açıklamalarının, özellikle faiz oranları ve enflasyon politikası konusunda yatırımcıların beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor. Piyasa analistleri, Fed’in Eylül ayında faizlerde en az 25 baz puanlık bir değişiklik yapmasının olası olduğunu ifade ediyor.
Piyasalardaki gelişmeler
Sempozyum öncesinde ABD tahvil faizlerinde yükseliş gözlemlendi. 10 yıl vadeli tahvillerin faizi %4,34 seviyesine çıktı. Ekonomistler, yatırımcıların Powell’ın mesajlarına odaklanacağını ve bu açıklamaların küresel piyasalardaki yönü belirleyeceğini belirtiyor.
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nun küresel ekonomi açısından önemi
Jackson Hole Sempozyumu, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finans ve para politikaları açısından da büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllarda sempozyumda yapılan açıklamalar, dünya genelinde piyasalarda dalgalanmalara yol açmış ve yatırımcıların stratejilerini ve merkez bankalarının politikalarını etkilemişti.