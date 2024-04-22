Gözler MB'nin faiz kararında: Altın, borsa ve faizde beklentiler ne?

FAİZDE GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Bu haftanın en önemli gelişmesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı olacak. TCMB kritik faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Peki faizde bir değişim olacak mı, borsada ve altında yön ne olacak? Borsada yakın vadede hedef ne? Gram altın için yeni tahminler neler?