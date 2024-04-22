Gözler MB'nin faiz kararında: Altın, borsa ve faizde beklentiler ne?
Geçen hafta piyasalar oldukça hareketli geçti. Cuma günü gram altın 2550 lirayı aşarken, borsa öğleden sonra sert yükseldi. Bu hafta ise yurt içi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Peki altın, borsa ve faizde beklentiler ne? İşte detaylar...
Borsa ve altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert hareketler oldukça dikkat çekti. BIST 100 endeksi Orta Doğu’da İsrail-İran arasında yaşanan gerilimlerin etkisiyle birlikte baskı altında kalmıştı. Ancak cuma günü öğleden sonra gelen gelişme sonrasında piyasalarda ani bir yükseliş yaşandı.
FITCH TOPLANTISI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve bunun Türk şirket, banka, banka dışı finansal kuruluş ve uluslararası kamu finansmanı sektörleri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere 24 Nisan'da bir panel düzenleyeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle bankacılık endeksinde yüzde 5’in üzerinde yükselişler dikkat çekti.
Öte yandan Orta Doğu’da jeopolitik gerilimlerin tırmanışa geçmesiyle birlikte güvenli liman altında sert hareketler görülmeye başlandı. Cuma günü gram altının spot fiyatı 2552 TL ile yeni bir rekora imza attı.
FAİZDE GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Bu haftanın en önemli gelişmesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı olacak. TCMB kritik faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Peki faizde bir değişim olacak mı, borsada ve altında yön ne olacak? Borsada yakın vadede hedef ne? Gram altın için yeni tahminler neler?