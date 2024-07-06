Gözler Meclis'te: Emekliye 3 ayrı formül! Refah payı, zamların eşitlenmesi, taban maaşın artması
Haziran enflasyonu açıklandı, emekli zammı belli oldu. Temmuz 2024'te emekli zammı yüzde 24,73 olarak uygulanacak. Bu rakam memur emeklisi için yüzde 19,31 olacak. Kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında kalan emeklilerin temmuzda hesabına yatan parada değişiklik olmayacak. Bu nedenle 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenleme için Meclis onayı şart...
SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz 2024'te yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam alacak.
Öte yandan kök maaşı 8 bin TL'nin altında bulunan 3 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatacak para değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam, maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere 3 farklı formül gündeme geldi.
EMEKLİYE 3 AYRI FORMÜL
Yılda iki kez yapılan enflasyon artışlarının dışında hükümet hemen hemen tüm zam dönemlerinde ek artış kararı da veriyor.
Şimdi gözler hükümete çevrildi. Ek düzenlemelerle ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.