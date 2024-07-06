Gözler Meclis'te: Emekliye 3 ayrı formül! Refah payı, zamların eşitlenmesi, taban maaşın artması

Öte yandan kök maaşı 8 bin TL'nin altında bulunan 3 milyonu aşkın emeklinin hesabına yatacak para değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak yüzde 24,73'lük zam, maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin TL almaya devam edecek. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere 3 farklı formül gündeme geldi.