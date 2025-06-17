Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte maaşlara yapılacak zammı beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranını şekillendirdi.
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış yansıtılmıştı.
Aynı oran taban aylığa uygulanmış ve en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 yükselmişti.
5 AYDA YÜZDE 15.09
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışını da 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ortaya koyacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46, Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3, Mayıs enflasyonunu yüzde 1.53 olarak açıkladı.