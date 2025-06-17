Gözler temmuz ayına çevrildi: Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75'lik artış yansıtılmıştı.

Aynı oran taban aylığa uygulanmış ve en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 yükselmişti.