Gram altın bu rakamı görecek! İslam Memiş'ten altın için rekor tahmini geldi: Yatırımcıları uyardı
Altın fiyatları için tahminlerinde bulunan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının bu yıl ulaşacağı rakamla ilgili öngörüsünü açıklayarak yatırımcıları uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin ardından altın fiyatları iyice yükselişe geçti. Gram altın 3 ayda yaklaşık yüzde 29 yükseldi.
Önümüzdeki süreçte altın fiyatı ne olacak, altının bu yılı hangi rakamla kapatması bekleniyor?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı bir televizyon programında tahminlerini açıkladı.
İşte İslam Memiş'in tahminleri...
KORKU VE PANİK VAR!
Vergi tarifelerinin etkisi var küresel piyasalarda. Korku ve panik satışı var. Altın fiyatları da bundan nasibini aldı.