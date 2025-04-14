Gram altın bu tarihte rekor fiyatı görecek! İslam Memiş uyardı: Büyük hareketlerin sesleri duyuluyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde rekor seviyeleri zorlayan altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini belirterek gram altının rekor fiyata ulaşacağı tarihi açıkladı.
Altın piyasaları, son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkisiyle hareketli günler geçiriyor. Altın yatırımcıları, fiyatların gelecekteki seyri hakkında bilgi almak için uzmanların görüşlerine başvuruyor. Bu kapsamda, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmeleri dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN YÜZDE 34 DEĞER KAZANDI
A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı. Memiş, özellikle son bir aylık süreçte piyasalarda yaşanan ticari savaşlar ve ek gümrük vergileri gibi belirsizliklerin, altın fiyatlarında ciddi bir yükselişi desteklediğini belirtti. Bu süreçte ons altının yüzde 24, gram altının ise yüzde 34 civarında değer kazandığını ifade etti.
KAR SATIŞLARI İHTİMALİ YÜKSEK
Memiş, piyasalarda ara ara kar satışlarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ve bu hafta da kar satışlarının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.