Gram altın bu tarihte rekor fiyatı görecek! İslam Memiş uyardı: Büyük hareketlerin sesleri duyuluyor

GRAM ALTIN YÜZDE 34 DEĞER KAZANDI

A Haber canlı yayınında konuşan İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı. Memiş, özellikle son bir aylık süreçte piyasalarda yaşanan ticari savaşlar ve ek gümrük vergileri gibi belirsizliklerin, altın fiyatlarında ciddi bir yükselişi desteklediğini belirtti. Bu süreçte ons altının yüzde 24, gram altının ise yüzde 34 civarında değer kazandığını ifade etti.