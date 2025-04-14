Gram altın fiyatı daha da yükselir mi? Uzman isim rakam verdi

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 3975-4005 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 6 bin 540 TL, yarım altın 13 bin 90 TL ve tam altın da 26 bin 50 TL’den satılıyor.