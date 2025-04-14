Gram altın fiyatı daha da yükselir mi? Uzman isim rakam verdi
14 Nisan 2025 Pazartesi günü gram altın fiyatı 3950 TL ve ons altın 3230 dolardan güne başladı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Elektronik araçlarda tarifenin düşürülmesi ve İran nükleer görüşmelerinden pozitif sinyaller, kâr satışına sebep olabilir. Ancak 3300 dolarlık mütevazı bir ons hedefi ve dolar/TL beklentileri dikkate alındığında, gram altın bu yıl en düşük 4600 TL civarına kadar yükselebilir. Bu sebeple geri çekilmeler alım fırsatı verebilir” dedi.
Geçen hafta yeni rekorlara koşan ve 3236 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da zirveye yakın seviyelerden başladı.
Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı ilk işlemlerde 3215 dolara kadar geriledi. Ancak gelen alımlarla birlikte altında yön, yeniden yukarı döndü. Ons altında işlemler sabah saatlerinde 3230 dolara yakın devam ediyor.
14 NİSAN 2025 PAZARTESİ GÜNÜ GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
İçeride de spot piyasada 14 Nisan 2025 gram altın fiyatı 3950 TL’ye yakın seviyelerden yeni haftaya başladı. Gram altın, geçen hafta 3961 TL’den kapanış yapmıştı.