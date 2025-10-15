Gram altın mı yoksa çeyrek mi almalı? İslam Memiş yatırım için en kazançlı olanı açıkladı
Yüksek fiyatı nedeniyle bir süredir yatırımcıların ilgisini kaybeden çeyrek altının tahtını gram altın devraldı. Hangi altın türünün daha avantajlı olduğu ise yatırımcının kafasını karıştıran sorulardan biri. Peki, Gram altın mı, çeyrek mi daha kazançlı? Altın Uzmanı İslam Memiş en kârlı olanı açıkladı.
Altındaki değer artışıyla birlikte, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de yatırımcılar altına yöneldi. Piyasada sürekli artan bir talep yaşanıyor.
En çok gram altın tercih ediliyor
Piyasada en çok gram altın tercih edilirken gramın fiyatı da Kapalı Çarşı’da 5.740 liraya kadar yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise 5 milyon 740 bin liraya ulaştı.
Çeyrek altın orta sınıfın gözdesiydi
Bir zamanlar orta sınıfın gözdesi çeyrek ise talepte daha geride kaldı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle gözden düşen çeyrek altının yerini uzun bir süredir gram altın dolduruyor.