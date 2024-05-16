Yatırım yapanlar dikkat: Gram altında ilk hedef ne olacak? İşte yeni tahminler...
Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği kritik veri geçtiğimiz gün açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon rakamlarının belli olmasıyla piyasalar da hareketlendi. Geçtiğimiz haftalarda sert düşüş gösteren altın fiyatlarında tersi hareket gözlemlendi. Peki gram altın için hedeflenen ilk seviye ne olacak? Beklentiler tek tek açıklandı. İşte detaylar...
Tasarrufunu altında tutan yatırımcılar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarından sonra sert düşüş gösteren altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir geçtiğimiz hafta sonlandı.
Piyasalar yeniden yukarı döndü. Peki gram altında yükseliş için ilk takip edilecek seviye ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Tuğba Ekin açıkladı. Ekin konuşmasında, altına alternatif iki yatırım aracından bahsetti.
Ekonomist Tuğba Ekin’in açıklamaları şu şekilde:
“ABD’de enflasyon yüzde 2 hedefine hala uzakta. Hazine Bakanı Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu, enflasyonun geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini açıklasa da yılbaşı itibarıyla enflasyon verileri aydan aya yükselmeye devam etti.
Kritik veri sonrası altın yükseldi
ABD’de enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 3,4 aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak piyasada oluşmuştu. Bu beklentileri yıllık bazda karşılayan ve hatta aylık bazda daha düşük açıklanan TÜFE sonrası geçtiğimiz güne yatay pozitif başlangıç yapan ons altın yükseliş kaydederek 2.378 dolar seviyelerini test etti.
"Yükseliş beklentileri desteklendi"
Ons altında teknik açıdan 2.380-2400 dolar bandında güçlü direnç aralığı yer alıyor. ABD enflasyonu beklentilerin çok dışında gelmediği için ons altında ani fiyatlama oluşmadı. ABD enflasyonu sonrası ons altında yükseliş beklentileri desteklenmiş görünüyor.