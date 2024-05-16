Yatırım yapanlar dikkat: Gram altında ilk hedef ne olacak? İşte yeni tahminler...

Kritik veri sonrası altın yükseldi

ABD’de enflasyon beklentisi yıllık bazda yüzde 3,4 aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak piyasada oluşmuştu. Bu beklentileri yıllık bazda karşılayan ve hatta aylık bazda daha düşük açıklanan TÜFE sonrası geçtiğimiz güne yatay pozitif başlangıç yapan ons altın yükseliş kaydederek 2.378 dolar seviyelerini test etti.