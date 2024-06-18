Güncel dondurma fiyatları! Kutu dondurma fiyatları ne kadar?
Gıda ürünlerindeki zam her geçen gün artarken, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurma fiyatlarındaki artış da market dolaplarında devam ediyor. İşte ekonomim. com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiler ışığında marka ve gramaja göre kutu dondurma fiyatları…
Güncel dondurma fiyatları
Algida Carte D'or Classics vişne bitter kaymak 850 gr: 139.90 TL
Algida Carte D'or Classic karamel muz 850 ml: 139.90 TL
Algida Carte D’or Barista Americano - latte - Madagaskar vanilya 850 ml: 139.90 TL
Algida Carte D'or Classics badem karamel kaymak 850 gr: 139.90 TL
Algida Carte D'or Classics Antep fıstık bitter kaymak 850 gr: 139.90 TL
Algida Carte D'Or Selection karamel kurabiye 800 ml: 149.90 TL
Algida Carte D'or Selection meyve şöleni 800 ml: 149.90 TL
Algida Carte d'Or Selection Aşkın Büyüsü 800 ml: 149.90 TL
Algida Carte d'Or Selection Patisserie 800 ml: 149.90 TL
Algida Carte D'or Classics kaymak 850 ml: 79.90 TL
Algida Keyif vanilya 750 ml: 59.90 TL
Algida Keyif kakao-vanilya 750 ml: 59.90 TL
Algida Keyif vişne-limon 750 gr: 59.90 TL
Algida Keyif çilek-kakao-vanilya 1400 ml:79.90 TL
Algida Keyif Antep fıstığı-vanilya 1400 ml: 79.90 TL
Algida Karlar Ülkesi karamel-vanilya 800 ml: 84.90 TL
Algida Frigola 570 ml: 59.90 TL
Algida Twister Forest 750 ml: 64.90 TL
Algida Maraş kaymaklım 500 ml: 119.90 TL
Algida Maraş kesme dilim 492 ml: 119.90 TL