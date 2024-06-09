Güncel süt fiyatları! 1 litre süt ne kadar?
Gıda ürünlerindeki zam her geçen gün artarken, süt fiyatlarındaki artış da market raflarında devam ediyor. Süt fiyatları market ve markalara göre değişkenlik göstermekle birlikte pastörize günlük sütün fiyatı 42.50 ila 64.95 TL arası satılıyor. İşte ekonomim. com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgilere göre market ve markalara göre 1 litre süt fiyatları…
1 litre süt ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
Migros yarım yağlı laktozsuz süt: 34.75 TL
Migros yarım yağlı süt: 22.95 TL
Migros tam yağlı süt: 29.95 TL
Sek laktozsuz pastörize günlük süt: 64.95 TL
Sek pastörize günlük şişe süt: 64.95 TL
Sek pastörize günlük süt: 57.95 TL
Pınar denge laktozsuz süt: 49.95 TL
Pınar organik süt: 55.95 TL
Pınar yağlı süt: 34.50 TL
Pınar tam yağlı süt: 42.50 TL
Pınar çocuk devam sütü: 53 TL
Pınar extra light süt: 39.95 TL
Sütaş yarım yağlı süt: 32.50 TL
Sütaş tam yağlı süt: 44.50 TL
Birşah yağsız süt: 23.50 TL
Birşah laktozsuz süt: 34.50 TL