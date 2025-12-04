Güneş enerjisinde liderliğe oynayan 28 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin pastadaki payı

Güneş enerjisinde küresel rekabet hız kesmeden devam ediyor. Ülkelerin toplam kurulu güneş kapasitesine göre sıralandığı son grafik, temiz enerji dönüşümünde kimin öne çıktığını gözler önüne seriyor. Listenin zirvesinde ise 1.100 gigavatı aşan dev yapısıyla Çin bulunuyor. Bu devasa kapasite, sadece Asya’nın değil, dünya enerji karışımının da yönünü değiştirecek güce malik. İşte güneş enerjisinde liderliğe oynayan 28 ülke: