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Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü?

Haftanın son işlem gününde borsada en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.

Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 1

27 Haziran Cuma günü Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü pozitif bir seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 oranında yükselişle 9.404,89 puandan kapattı. Seans sonunda 9 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparken, 4 hisse senedi ise taban seviyeye geriledi.

İşte cuma günü en çok düşen hisseler...

1 | 21
Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 2

10 - Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)
Kapanış: 12,00 TL | Değişim: %-5,59

2 | 21
Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 3

9 - Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO)
Kapanış: 8,16 TL | Değişim: %-6,10

3 | 21
Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü? - Sayfa 4

8 - Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
Kapanış: 110,50 TL | Değişim: %-6,91

4 | 21