Günün kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu: Hangi hisse ne kadar yükseldi, ne kadar düştü?
Haftanın son işlem gününde borsada en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.
27 Haziran Cuma günü Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü pozitif bir seyirle tamamlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 oranında yükselişle 9.404,89 puandan kapattı. Seans sonunda 9 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparken, 4 hisse senedi ise taban seviyeye geriledi.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
1 | 21