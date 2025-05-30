Hafta sonu en çok çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı! Zirvedeki ülkeyi bilen çıkmadı
Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırmaya göre, hafta sonu çalışmanın en çok olduğu ülkeler sıralandı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa ülkelerinde hafta sonu çalışma oranları belli oldu. Bazı ülkelerde çalışanların neredeyse yarısı hafta sonu mesai yaparken, bazı ülkelerde bu oran oldukça düşük seviyelerde kalıyor.
2014 yılından bu yana birçok ülkede hafta sonu çalışmaya katılımda genel bir düşüş gözlenirken, 2023 itibarıyla bazı ülkelerde sınırlı da olsa artış yaşandı. Uzmanlara göre bu farkların arkasında ekonomik yapı, sektörel dağılım ve ülkelerin çalışma kültürü yatıyor.
İşte hafta sonu en çok çalışan ülkeler...