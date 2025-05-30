Hafta sonu en çok çalışan ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı! Zirvedeki ülkeyi bilen çıkmadı

2014 yılından bu yana birçok ülkede hafta sonu çalışmaya katılımda genel bir düşüş gözlenirken, 2023 itibarıyla bazı ülkelerde sınırlı da olsa artış yaşandı. Uzmanlara göre bu farkların arkasında ekonomik yapı, sektörel dağılım ve ülkelerin çalışma kültürü yatıyor.

İşte hafta sonu en çok çalışan ülkeler...