Haftalık çalışma saati azalacak mı? Esnek çalışma modeli nedir? İşte yeni sistemin detayları...
Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Bu konudaki açıklamayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş yaparken, gözler modelin nasıl uygulanacağına çevrildi. İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde esnek çalışma "güvenceli" olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak.
İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.
Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.
MERCEK ALTINDA
Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.