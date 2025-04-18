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  4. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa...

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa...

Nisan ayının ikinci haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya çıktı. 

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın, dolar, Euro, borsa... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.

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