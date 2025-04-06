Haftanın kazanan ve kaybettiren hisseleri açıklandı! İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler..

Küresel piyasaları sarsan ABD tarifeleri, iç piyasalarda “daha sınırlı” etki gösterdi. ABD, Avrupa ve Asya borsalarında haftalık kayıplar çift haneye yaklaşırken; Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-2,90 değer kaybetti. BİST 100 en düşük 9.339 ve en yüksek 9.643 puanı gördü. Haftalık kapanış ise 9.379 puandan gerçekleşti.

İşte bu hafta BİST 100’de en fazla yükselen ve düşen 10 hisse...