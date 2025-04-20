Haftanın kazanan ve kaybettiren hisseleri açıklandı! İşte en çok yükselen ve en çok düşen hisseler..
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,68 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamlarken en çok düşen ve yükseliş yaşanan hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybetti. Bazı hisseler ciddi düşüşler yaşarken bazıları ise dikkat çekici yükselişler sergiledi.
İşte haftanın en çok düşen (kaybettiren) hisseleri...
1 | 21
9. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS)
Hisse fiyatı: 2,05
Yüzdelik düşüş: yüzde -12,95
3 | 21