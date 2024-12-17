Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK)

Hakmar Express'te, temizlik ürünlerinde 23 Aralık'a kadar geçerli olan indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli temizlik ürünleri...
FINISH POWERBALL QUANTUM MAX 50'Lİ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ
Fiyat: 249 TL
1 | 12
BİNGO BEYAZLAR VE RENKLİLER ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG
Fiyat: 319 TL
2 | 12
ARIEL BEYAZLAR ÇAMAŞIR DETERJANI 4 KG
Fiyat: 169 TL
3 | 12
PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2970 ML
Fiyat: 169 TL
4 | 12
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