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  4. Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK)

Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK)

Hakmar Express'te, temizlik ürünlerinde 23 Aralık'a kadar geçerli olan indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli temizlik ürünleri...

Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK) - Sayfa 1

FINISH POWERBALL QUANTUM MAX 50'Lİ BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Fiyat: 249 TL

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Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK) - Sayfa 2

BİNGO BEYAZLAR VE RENKLİLER ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG

Fiyat: 319 TL

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Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK) - Sayfa 3

ARIEL BEYAZLAR ÇAMAŞIR DETERJANI 4 KG

Fiyat: 169 TL

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Hakmar Express'te temizlik ürünlerinde indirimli fiyatlar (SON TARİH 23 ARALIK) - Sayfa 4

PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2970 ML

Fiyat: 169 TL

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