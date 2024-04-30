Halka arz nedir? Süreç nasıl işler?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenini yakından takip eden yatırımcıların gündeminde halka arz konusu geniş yer tutuyor. Peki, halka arz nedir, halka arz süreci nasıl işliyor? Halka arz şartları neler? İşte detaylar...
Halka arz nedir?
Initial Public Offering (IPO), "Halka Arz" anlamına gelen İngilizce bir finans terimidir. Halka arz, bir şirketin hisselerini halka açık bir şekilde satışa sunması işlemidir.
Hisse senetleri dağıtım şekilleri nelerdir?
Halka arzda dağıtım iki farklı şekilde gerçekleştirilir. Bunlar eşit dağıtım ve orantısal dağıtımdır.
Eşit dağıtımda her yatırımcı eşit miktarda hisse alır.
Oransal dağıtımda ise yatırımcı, verdiği satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre hisse alır. Örneğin toplam hisse adedinin 50 milyon olduğu ve talep edenlerin 5 milyon olduğu bir işlemde her yatırımcıya 10 lot düşer. Yani, eşit dağıtımda yatırımcılar arasında herhangi bir fark olmaz.
Oransal dağıtımda ise yatırımcı, verdiği satın alım emri tutarındaki sermayesinin büyüklüyle aynı oranda hisse alır. Örneğin 5 milyonluk bir hisse alım emrine 500 binlik hisse düşüyorsa, 5 binlik bir hisse alım emrine 500 dolarlık bir hisse düşer.