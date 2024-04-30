Halka arz nedir? Süreç nasıl işler?

Eşit dağıtımda her yatırımcı eşit miktarda hisse alır.

Oransal dağıtımda ise yatırımcı, verdiği satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre hisse alır. Örneğin toplam hisse adedinin 50 milyon olduğu ve talep edenlerin 5 milyon olduğu bir işlemde her yatırımcıya 10 lot düşer. Yani, eşit dağıtımda yatırımcılar arasında herhangi bir fark olmaz.