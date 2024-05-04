Halka arzda eşit ve oransal dağıtım nedir? Eşit ve oransal dağıtım nasıl hesaplanır?
Gün geçtikçe halka arz edilen şirket sayısında artış yaşanıyor. Halka arzlarda hisse dağıtımı, eşit ve oransal olmak üzere iki şekilde oluyor. Peki, son günlerde sıkça duyduğumuz eşit ve oransal dağıtım nedir? Küçük yatırımcılar için hangisi daha uygundur? Eşit ve oransal dağıtımın özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
Operasyonlarını finanse etmek ve yeni yatırımlarla mevcut işlerini büyütmek için bir şirketin sahip olduğu hisse senetlerinin ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylarının kamuya açık şekilde yatırımcılara satılarak halka açık bir şirket haline geldiği süreç olan halka arzda hisse dağıtımı eşit dağıtım ve oransal dağıtım olmak üzere ikiye ayrılır.
Eşit dağıtım nedir?
Eşit dağıtımda, yatırımcının ne kadar parayla emir verdiğine bakılmaksızın her yatırımcı eşit miktarda lot alır. Toplam halka arza katılan katılımcılar yatırdıkları miktar kadar lot alırlar.
Örneğin toplam hisse adeti 10 milyon ve pay talep eden sayısı 1 milyon olduğunda herkese 10'ar lot düşer.
Oransal dağıtım nedir?
Oransal dağıtım, yatırımcıların yatırım yaptıkları değere göre hisse senedi satın almalarına izin veren dağıtımdır. Oransal dağıtım ile büyük yatırımcılar daha fazla hisse senedi satın alabilir.