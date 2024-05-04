Halka arzda eşit ve oransal dağıtım nedir? Eşit ve oransal dağıtım nasıl hesaplanır?

Operasyonlarını finanse etmek ve yeni yatırımlarla mevcut işlerini büyütmek için bir şirketin sahip olduğu hisse senetlerinin ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylarının kamuya açık şekilde yatırımcılara satılarak halka açık bir şirket haline geldiği süreç olan halka arzda hisse dağıtımı eşit dağıtım ve oransal dağıtım olmak üzere ikiye ayrılır.