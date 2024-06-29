Hamster Kombat günlük şifre yayınlandı mı? 29 Haziran Kombat mors şifresi açıklandı mı?

Hamster Kombat günlük şifre yayınlandı mı? Uzun bir süredir gündemde olmayan oyun coinleri geçtiğimiz haftadan itibaren yeniden trend oldu. Sebebi ise Hamster Kombat'tan başkası değil. Telegram tabanlı oyunda borsa yöneterek yeni varlıklar elde edebiliyorsunuz. Ve oyun dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek popülerleşiyor. TON ağı üzerinde hayata geçiren Hamster Kombat, ücretsiz gelir elde etme olanaklarından biri olarak da gösteriliyor. Ancak bu kripto varlığını elde edebilmek adına bazı Mors ve günlük şifrelere ihtiyacınız var. Bu günlük şifreler genellikle saat 22.00 gibi yayınlanıyor ve daha madencilik yapmanızı ve gelir sağlamanızı destekliyor. Peki Hamster Kombat şifre günlük yayınlandı mı, 29 Haziran Mors şifresi açıklandı mı? İşte cevabı...