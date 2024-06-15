Banka banka güncel rakamlar: Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Garanti BBVA

Garanti BBVA’nın emekli maaş promosyonu belli oldu. Emekli promosyon avantajından 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını üç yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabiliyor.

Garanti BBVA’nın emekliler için nakit promosyon avantajları şöyle:

10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 6.250 TL

10.000-15.000 TL maaş alanlar için 10.000 TL

15.000-20.000 TL maaş alanlar için 12.500TL ve 20.000 TL

20.000 TL üzerinden maaş alanlar için 15.000 TL