Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka fırsatlar Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da kolları sıvadı ve müşteri sayısını artırmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki, emekli maaşlarına verilen banka promosyonlarında son durum ne oldu? İşte banka banka yeni promosyon fırsatları...

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Emeklilerin maaş farkları da hesaplara yattıktan sonra, bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Hatta bazı bankalarda promosyon tutarları, 15 bin TL'ye kadar yükseldi. 1 | 11

Emekli promosyonu nasıl alınıyor? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 2 | 11

Garanti BBVA Garanti BBVA'dan emekli maaşını alan vatandaşlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor. Ayrıca Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyan kişilere ek olarak 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan bir fırsat bulunmakta. Emekli maaşı; 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL

3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL

7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor. 3 | 11