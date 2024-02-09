Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka fırsatlar
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da kolları sıvadı ve müşteri sayısını artırmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki, emekli maaşlarına verilen banka promosyonlarında son durum ne oldu? İşte banka banka yeni promosyon fırsatları...
SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Emeklilerin maaş farkları da hesaplara yattıktan sonra, bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Hatta bazı bankalarda promosyon tutarları, 15 bin TL'ye kadar yükseldi.
Emekli promosyonu nasıl alınıyor?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA'dan emekli maaşını alan vatandaşlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor. Ayrıca Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyan kişilere ek olarak 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan bir fırsat bulunmakta.
Emekli maaşı;
3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL
3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL
7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL
nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Akbank
Akbank'tan emekli maaşını alan vatandaşlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak ise, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı veriliyor.
Emekli maaşı;
0 - 3.499 TL arasında olana 6.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL arasında olana 7.000 TL
7.500 TL - 9.999 TL arasında olana 9.000 TL
10.000 TL ve üzerine 10.000 TL
toplam promosyon tutarı bulunuyor.