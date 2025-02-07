Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredileri kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Tüketiciler sıfır faizli kredileri merak edip araştırıyor. Bugün 4 bankada faizsiz kredi tutarı 55 bin TL olarak sunuluyor. Ancak sektör temsilcileri ve tüketici dernekleri; faizsiz kredi talep eden vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Peki 7 Şubat 2025 itibarıyla hangi banka, kaç TL faizsiz kredi veriyor? Ve faizsiz kredileri kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından mevduat faiz oranları daha hızlı gerilerken, tüketici kredisi faiz oranlarında daha yavaş gerileme görüldü. Tüketiciler, bu dönemde alternatif olarak öne çıkan faizsiz kredi kampanyalarını araştırıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankaların her dönemde uyguladığı faizsiz kredilere bakılırsa 7 Şubat 2025 itibarıyla 4 banka 55 bin TL ve 2 banka da 50 bin TL sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.
HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNUYOR?
Akbank: 55 bin TL
-25 bin TL taksitli nakit avans
-30 bin TL ihtiyaç kredisi