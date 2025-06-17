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  4. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...

Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları... - Sayfa 1

Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor.

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Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları... - Sayfa 2

Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...

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Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları... - Sayfa 3

EN PARA

%0 faiz oranı

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

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Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları... - Sayfa 4

DENİZBANK

%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

45.000 TL

3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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