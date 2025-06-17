Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...

Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor.