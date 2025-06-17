Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte banka banka 0 faizli kredi kampanyaları...
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...
Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor.
Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...