  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarındaki son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı.

1 | 15
Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Yeni oranlarla birlikte en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu. Peki, 750 bin TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...

2 | 15
Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL

3 | 15
Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 775.430 TL
Net Kazanç 25.430 TL

4 | 15