Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranlarındaki son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik yaşandı.
1 | 15
Yeni oranlarla birlikte en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu. Peki, 750 bin TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka liste...
2 | 15