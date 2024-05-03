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  4. Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı?

Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda bir ay gibi kısa sürede yüzde 95 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...

Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı? - Sayfa 1

DÜŞÜŞTEKİLER

Gentaş (#GENTS): 5 gündür sürekli düşüşte. Son 2 gündür fiyatı düşerken hacminde azaldı.

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Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı? - Sayfa 2

Birleşim Mühendislik (#BRLSM): Son 3 gündür sürekli düşüşte. Son 1 aylık dibinde.

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Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı? - Sayfa 3

Uşak Seramik (#USAK): Son 1 haftalık dibinde. Son 1 ayda %14 değer kaybetti.

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Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı? - Sayfa 4

Kim Market (#KIMMR): 4 gündür sürekli düşüşte. 1 Haftalık zirvesine göre %9 düştü.

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