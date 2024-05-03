Hangi hisse bir ayda yüzde 95 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda bir ay gibi kısa sürede yüzde 95 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...
DÜŞÜŞTEKİLER
Gentaş (#GENTS): 5 gündür sürekli düşüşte. Son 2 gündür fiyatı düşerken hacminde azaldı.
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Birleşim Mühendislik (#BRLSM): Son 3 gündür sürekli düşüşte. Son 1 aylık dibinde.
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Uşak Seramik (#USAK): Son 1 haftalık dibinde. Son 1 ayda %14 değer kaybetti.
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Kim Market (#KIMMR): 4 gündür sürekli düşüşte. 1 Haftalık zirvesine göre %9 düştü.
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