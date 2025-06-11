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  4. Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar

Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar

Borsa İstanbul’da işlem gören Mavi Giyim, Otokar, Aksa Enerji, Albaraka Türk, Armada Gıda, İndeks Bilgisayar, Migros, THY, TSKB ve Türkiye Sigorta hisseleri için hedef fiyat tahminleri açıklandı.

Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Çarşamba günü, aracı kurumlardan 10 hisse için 20 hedef fiyat tahmini açıklandı. 

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...

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Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar - Sayfa 2

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
Yapı Kredi Yatırım hedef fiyat tahmini: 610,00 TL
Tavsiye: Tut

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Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar - Sayfa 3

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 64,30 TL
Tavsiye: Al

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Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar - Sayfa 4

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 11,97 TL
Tavsiye: Al

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