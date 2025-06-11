Hangi hisseler yükselecek? 10 hisse için 20 hedef fiyat açıklandı: Mavi, Migros, THY, TSKB, Otokar
Borsa İstanbul’da işlem gören Mavi Giyim, Otokar, Aksa Enerji, Albaraka Türk, Armada Gıda, İndeks Bilgisayar, Migros, THY, TSKB ve Türkiye Sigorta hisseleri için hedef fiyat tahminleri açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Çarşamba günü, aracı kurumlardan 10 hisse için 20 hedef fiyat tahmini açıklandı.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...
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Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
Yapı Kredi Yatırım hedef fiyat tahmini: 610,00 TL
Tavsiye: Tut
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