Hangi meslek en çok kazandırıyor? İşte en çok ve en az kazandıran meslekler!
Son 5 yılda hangi işlerin daha çok kazandırdığı, hangi işlerin ise az kazandırdığı belli oldu. Ücret artışı yüzde 90'a varan ile yüzde 39'da kalan meslekler arasındaki makas ise dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre çalışanlarına en çok kazandıran ve en az kazandıran sektörler belli oldu.
Açıklanan verilere göre Temmuz 2024'te 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti bin 102 dolar (36 bin 188 lira) oldu.
Ücreti en yüksek olan sektörler arasında hava yolu taşımacılığı zirveyi sırtladı. Ortalamanın altında kalan sektörler arasında ise eğitim ve tekstil dikkat çekti.
Ücretlerin en yüksek olduğu setörler
-Hava yolu taşımacılığı 3 bin 378 dolar
-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 3 bin 146 dolar