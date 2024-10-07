Hangi meslek en çok kazandırıyor? İşte en çok ve en az kazandıran meslekler!

Açıklanan verilere göre Temmuz 2024'te 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama brüt ücreti bin 102 dolar (36 bin 188 lira) oldu.

Ücreti en yüksek olan sektörler arasında hava yolu taşımacılığı zirveyi sırtladı. Ortalamanın altında kalan sektörler arasında ise eğitim ve tekstil dikkat çekti.