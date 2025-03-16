Hangi şartlarda emekli olunur, emekli maaşı nasıl hesaplanır? SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı!
Türkiye’de milyonlarca kişi, emeklilik şartlarını, emekli olduktan sonra çalışma imkanlarını ve haklarını öğrenmek istiyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, en sık sorulan sorulara yanıt vererek emeklilik sürecine dair önemli detayları açıkladı.
Türkiye’de milyonlarca kişi, emeklilik hakkı kazanma şartlarını, ne zaman emekli olabileceklerini ve emeklilik sonrası çalışma durumunda sahip olacakları hakları araştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en çok merak edilen sorulara yanıt vererek emeklilik sürecine dair önemli bilgileri paylaştı. İşte detaylar…
Özgür Erdursun’a göre, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirleniyor.
İşte farklı dönemlerde sigortalı olanların emeklilik şartları:
08.09.1999 öncesi sigortalı olanlar: Bu tarihten önce sigorta kaydı olanlar, yaş şartı olmadan 5000-5975 gün prim ödeyerek ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilir.