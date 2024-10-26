Happy Center’dan salçadan zeytinyağına birçok üründe indirim! (HAPPY CENTER SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Happy Center’dan salçadan zeytinyağına birçok üründe indirim! (HAPPY CENTER SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
Happy Center sarı etiketli ürünlerde dev indirim fırsatı… Happy Center salçadan zeytinyağına, undan şekere, ton balığından mısıra kadar birçok gıda ürününde indirim yaptı. İşte, Happy Center indirimli ürün fiyatları…
TAT KÖY TATLI BİBER SALÇASI 560 GR
Raf fiyatı: 184,85 TL
İndirimli fiyatı: 102,95 TL
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TAMEK DOMATES SALÇASI 830 GR
Raf fiyatı: 38,50 TL
İndirimli fiyatı: 31,95 TL
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KOMİLİ ZEYTİNYAĞI RIVIERA 1 LT
Raf fiyatı: 339,90 TL
İndirimli fiyatı: 299,95 TL
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SÖKE UN 2 KG
Raf fiyatı: 58,05 TL
İndirimli fiyatı: 39,95 TL
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