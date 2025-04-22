Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak
Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte popüler tatil beldelerindeki kiralık villa ve daire fiyatlarında geçen yıla oranla %30 ila %40 arasında çarpıcı bir artış yaşanıyor. Orta hAlli bir dairenin dört aylık kirası 200 bin ila 300 bin TL'ye ulaşırken, lüks bir tatil isteyenler Bodrum'da villa kiralamak için 1 milyon ila 1 buçuk milyon TL arasında bir bütçe ayırmak zorunda kalacak.
Havaların ısınmasıyla birlikte sezonluk yazlık kiralama piyasasında hareketlilik artmaya başladı. Tatilciler, özellikle mayıs-ağustos ve haziran-eylül dönemlerinde yazlık bölgelerde ev kiralamayı tercih ediyor.
Ne var ki, bu sene tatile çıkmayı düşünenleri zorlu bir tablo bekliyor. Yapılan açıklamalarda kiraların geçen yıla göre yüzde 30-40 arttığı ifade ediliyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, özellikle gözde tatil bölgelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.