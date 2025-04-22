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  4. Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak

Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte popüler tatil beldelerindeki kiralık villa ve daire fiyatlarında geçen yıla oranla %30 ila %40 arasında çarpıcı bir artış yaşanıyor. Orta hAlli bir dairenin dört aylık kirası 200 bin ila 300 bin TL'ye ulaşırken, lüks bir tatil isteyenler Bodrum'da villa kiralamak için 1 milyon ila 1 buçuk milyon TL arasında bir bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak - Sayfa 1

Havaların ısınmasıyla birlikte sezonluk yazlık kiralama piyasasında hareketlilik artmaya başladı. Tatilciler, özellikle mayıs-ağustos ve haziran-eylül dönemlerinde yazlık bölgelerde ev kiralamayı tercih ediyor.

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Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak - Sayfa 2

Ne var ki, bu sene tatile çıkmayı düşünenleri zorlu bir tablo bekliyor. Yapılan açıklamalarda kiraların geçen yıla göre yüzde 30-40 arttığı ifade ediliyor.

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Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak - Sayfa 3

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, özellikle gözde tatil bölgelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

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Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak - Sayfa 4

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bodrum’da 4 aylık yazlık kira bedeli 1 milyon TL’yi aşarken, diğer popüler bölgelerde de fiyatlar benzer şekilde arttı. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Kaş ve Fethiye gibi yerler yazlıkçılar tarafından en çok tercih edilen yerler arasında öne çıkıyor.

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