Havalar ısınırken fiyatlar uçtu: Bodrum’da villa kiralamak isteyen 1-1,5 milyonu gözden çıkaracak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bodrum’da 4 aylık yazlık kira bedeli 1 milyon TL’yi aşarken, diğer popüler bölgelerde de fiyatlar benzer şekilde arttı. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Kaş ve Fethiye gibi yerler yazlıkçılar tarafından en çok tercih edilen yerler arasında öne çıkıyor.