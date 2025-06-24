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  4. Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor

Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor

Küreselde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle zor süreçten geçen havayolu şirketi JetBlue Airlines, iflasın eşiğine geldi.

Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor - Sayfa 1

Son yılların ekonomik güçlükle geçmesinin başlıca sebeplerinden olan koronavirüs salgınından bu yana dünya genelinde zorlu süreç yaşanıyor.

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Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor - Sayfa 2

Çok sayıda ülkede yaşanan iflasların yanı sıra bazı şirketler de yasal koruma için ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

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Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor - Sayfa 3

HAVAYOLU DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE. UÇAKLARI PARK EDİYORLAR

thestreet.com’da yer alan habere göre JetBlue Airlines  (JBLU),  Spirit ile birleşmesinin reddedilmesinden bu yana zorluklarla boğuşuyor. 

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Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor - Sayfa 4

Şirketin CEO'su, kısa vadede şirketi kurtarabilecek ancak uzun vadeli beklentilerine büyük zarar verecek derin bir kesinti listesi paylaştı.

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