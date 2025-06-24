Havayolu devi iflasın eşiğine geldi; Airbus A320’ler çöle park ediliyor
Küreselde etkili olan ekonomik kriz nedeniyle zor süreçten geçen havayolu şirketi JetBlue Airlines, iflasın eşiğine geldi.
Son yılların ekonomik güçlükle geçmesinin başlıca sebeplerinden olan koronavirüs salgınından bu yana dünya genelinde zorlu süreç yaşanıyor.
Çok sayıda ülkede yaşanan iflasların yanı sıra bazı şirketler de yasal koruma için ilgili kurumlara başvuruda bulundu.
HAVAYOLU DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE. UÇAKLARI PARK EDİYORLAR
thestreet.com’da yer alan habere göre JetBlue Airlines (JBLU), Spirit ile birleşmesinin reddedilmesinden bu yana zorluklarla boğuşuyor.