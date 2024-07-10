Hazır giyimde kriz kapıda mı? 280-300 bin kişi işsiz kalabilir...
Hazır giyim sektörünün geleceği hakkında konuşan TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Fayat, “İhracatçının elini ayağını bağlarsan, maliyetleri sürekli arttırırsan, elektriğe birden yüklü zam yaparsan nefesimizi kesersin. Sektörde işsizlik ve iflaslar artacak” ifadelerini kullandı.
TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan ihracatın öncü sektörlerinden hazır giyim sektörünün geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet'e konuşan Fayat, “Önümüzdeki altı ay geçen dönemden daha iyi görünmüyor. Çok kriz yaşadık ama artık bıçak kemiğe dayandı” dedi.
İlk yarıyı geride bıraktık, sektör ne durumda?
İhracat yaptığımız ülkelerde sıkıntı devam ediyor. Pandemi sonrası biriken stoklar bitiyor. Şu anda rakiplere göre yüzde 40-50 daha pahalıyız. Avrupalı alıcılar coğrafi yakınlık nedeniyle bizi kaybetmek de istemiyor, son bir iki ayda siparişlerde kıpırdanma var. Fiyat tutturmaya çalışıyoruz. Ama Euro Bölgesi’ndeki beklentimizin çok da yüksek olmaması lazım. Hazır giyim ihracatında yılbaşından bu yana yüzde 10-15 düşüş var. 2023’ü de kötü bitirmiştik. İhracat tarafında haberler iyi değil. Kur korumalı mevduatın (KKM) ve enflasyonun döviz kurunda yarattığı tahribatın çok farkında değiller.
Nasıl bir tahribat var?
Son bir yıl içinde girdi maliyetlerimiz yüzde 120 arttı. Döviz yüzde 27 artmış. Bunun yönetilmesi mümkün değil. Firmalar zarar ediyor. Bu nedenle ekonomik darboğaza giriyorlar. Bu yılın ilk dört ayında 2023 yılındaki toplam konkordato talebi sayısına ulaştık. 600 civarında konkordato var. Biz yüzde 15 pahalıyken Avrupalı alıcılar bizi tercih ediyorlardı ama şimdi yüzde 40-50 pahalı olunca mecbur olmadıkça Türkiye’yi tercih etmiyor. Artık Mısır daha cazip hale geldi. Mısır’da Türk yatırımları arttı. Türkiye tarihinde ilk defa hazır giyim sektörü yurtdışına yurtiçinden daha fazla yatırım yaptı. 35 milyon dolar Türkiye’de yatırım yaptıysa yurtdışına 135 milyon dolar yatırım gitti.
Sadece ihracat için mi üretici Mısır’a gidiyor?
Hem iç pazar hem ihracat için artık orada üretim yapılıyor. En kötüsü de burnumuzun dibinde bir Çin yaratılıyor. Çinli firmalar da gelip Mısır’a yatırım yapıyor, Avrupalı alıcılara daha yakın olacaklar. Bu bizim için büyük bir tehdit.