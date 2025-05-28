Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler...
Haziran ayı temettü takvimi, borsa yatırımcılarının odağına girdi. Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi bilinen birçok firmanın temettü dağıtacağı açıklandı. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak? İşte, Haziran temettü takvimi ile ödeme tarihleri...
Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı.
Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek.
İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...
2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
Bist kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Bist kodu: AYES
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: MERCN
Temettü tutarı: 0,0446 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: TRGYO
Temettü tutarı: 3,5000 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,2692 TL
Tarihi: 11.06.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
Bist kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 12.06.2025