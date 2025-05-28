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Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler...

Haziran ayı temettü takvimi, borsa yatırımcılarının odağına girdi. Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi bilinen birçok firmanın temettü dağıtacağı açıklandı. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak? İşte, Haziran temettü takvimi ile ödeme tarihleri...

Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler... - Sayfa 1

Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı.

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Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler... - Sayfa 2

Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek.

İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...

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Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler... - Sayfa 3

2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

Bist kodu: MACKO

Temettü tutarı: 0,4675 TL

Tarihi: 02.06.2025

Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

Bist kodu: AYES

Temettü tutarı: 0,0500 TL

Tarihi: 02.06.2025

Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Bist kodu: MERCN

Temettü tutarı: 0,0446 TL

Tarihi: 02.06.2025

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Haziran ayında hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? İşte ödeme tutarı ve tarihler... - Sayfa 4

Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bist kodu: TRGYO

Temettü tutarı: 3,5000 TL

Tarihi: 02.06.2025

Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Bist kodu: ENKAI

Temettü tutarı: 0,2692 TL

Tarihi: 11.06.2025

Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

Bist kodu: LIDER

Temettü tutarı: 0,1212 TL

Tarihi: 12.06.2025

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